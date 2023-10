Arosa holt siebten MHL-Sieg in Folge – Leader Chur verliert beim Schlusslicht

Der EHC Arosa ist derzeit in der MHL nicht zu bremsen. Der 3:1-Sieg am Samstag beim HC Düdingen Bulls war bereits der siebte Sieg in Serie für das Team von Trainer Rolf Schrepfer. 269 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie Patrick Bandiera die Bündner mit seinem ersten Saisontor in der 11. Minute in Führung brachte. Bis kurz nach Spielhälfte änderte sich am Resultat nichts. Dann erhöhte Stefan Diezi für Arosa verdient auf 2:0. Die Vorarbeit kam von Jerome Portmann und Manuel Laimbacher, der bereits seinen zweiten Assist in diesem Spiel lieferte.