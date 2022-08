Eine Emserin beeindruckt auf der olympischen Bühne

Das Entzünden des olympischen Feuers, die vielen Schweizer Fahnen, der Einmarsch der 48 Nationen in das grosse Stadion: Die Atmosphäre am Olympischen Festival der europäischen Jugend (EYOF) hat bei Selina Capaul einen bleibenden Eindruck hinterlassen. «Die Eröffnungsfeier war sehr eindrücklich und wurde live übertragen. Das Erlebnis werde ich bestimmt nicht so schnell vergessen.»