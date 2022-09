Ein kleiner Lauf feiert ein grosses Jubiläum

Es gibt Veranstaltungen, die kommen und gehen. Nicht so das Quer durch Celerina. Seit nunmehr 75 Jahren findet sich der Lauf im Oberengadiner Veranstaltungskalender. Er ist kein Grossanlass und die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre auch immer wieder gewandelt. Weniger gut besuchte Veranstaltungen folgten welche, an denen über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start gingen. Einzige Konstante bei diesem Lauf, welcher zu den ältesten Laufsportveranstaltungen im Kanton zählt, ist der Organisator: Der Turnverein Celerina. Ein Verein, der vor zwei Jahren sein 100-Jahr-Jubiläum feiern durfte. Ein Jubiläum, das aufgrund der Pandemie nicht in gewünschtem Rahmen stattfinden konnte. Auch das soll am Samstag, 10. September, nachgeholt werden, unter anderem mit einer kleinen Ausstellung zur Geschichte des TV Celerina.