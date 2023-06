Vier Schützen kommen dem Maximum nahe

von Hans Speck und Ruedi Gubser

Auf verschiedenen Schiessplätzen im Kanton Glarus fand über das Wochenende das Eidgenössische Feldschiessen statt. Das grösste Schützenfest der Welt kann auf eine über 130-jährige Tradition zurückblicken. Dabei wird auf nationaler Ebene eine der ältesten Schiesstraditionen mit Geselligkeit und Sportlichkeit zelebriert. Im Kanton Glarus beteiligten sich insgesamt 778 Schützinnen und Schützen am Feldschiessen. Das sind 13 mehr als im Vorjahr. Dieses Plus liegt an den Pistolenschützen, die mit 168 Teilnehmenden eine Zunahme von 17 verzeichneten, während die Gewehrabteilung über 300 Meter einen Rückgang von vier Personen vermeldete. Schweizweit dürften rund 125’000 Schützinnen und Schützen am Feldschiessen teilnehmen.