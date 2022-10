«Die WM ist mein grosses Ziel»

von Jörg Greb

«Zwei Mal Top, einmal Flop, aber kein Desaster.» Mit diesen Worten fasste die 26-jährige Paula Gross aus Niederurnen die drei Rennen (Staffel, Mitteldistanz und Langdistanz) des Weltcupfinals in Klosters/Davos zusammen. Und erfreulich: Ihr letztes war das beste. Platz 15 belegte sie im anspruchsvollen alpinen Gelände – mit den Rennen der beiden Vortage in den Beinen. Im Interview blickt sie auf diesen Saisonabschluss zurück. Und voraus auf die Saisonpause, den Wiederaufbau und den nächsten Sommer mit der Heim-WM in Flims/Laax.