Glarner Radlegende: «Für einen Schweizer ist die Tour de Suisse immer speziell»

Erstmals fand 1933 eine Tour de Suisse statt. In diesem Jahr wird das Radrennen also 90 Jahre alt, auch wenn es erst die 86. Austragung ist. 1940, 1943 bis 1945 (Krieg) und 2020 (Covid) fand keine Rundfahrt durch die Schweiz statt. In seiner 90-jährigen Geschichte stattete eines der prestigeträchtigsten Mehretappenrennen im Radsport auch mehrmals dem Glarnerland einen Besuch ab. Zuletzt am 14. Juni 2018, als die sechste Etappe von Fiesch im Wallis nach Gommiswald durchs Glarnerland führte.