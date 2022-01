Die Highlights des «Iceman»

In der selben Saison gelingt ihm wohl sein grösster Erfolg. Mit dem Sieg in der Abfahrt und im Riesenslalom am Weltcupfinale in Garmisch-Partenkirchen sichert sich der «Iceman» den Gesamtweltcupsieg. Seither gelang das keinem Schweizer Athleten mehr. Davor hatte zuletzt der Davoser Paul Accola den Gesamtweltcupsieg in der Saison 1991/92 gewonnen.