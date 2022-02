Das sind unsere Olympia-Champions

Dario Cologna ist wohl der erfolgreichste Schweizer Skilangläufer. Der aus der Val Müstair stammende Sportler sicherte sich bis jetzt vier Mal goldenes Edelmetall: 2010 in Vancouver in 15 Kilometer Freistil, 2014 in Sotschi im Skiathlon und 15 Kilometer klassisch sowie 2018 in Pyeongchang erneut in 15 Kilometer Freistil.