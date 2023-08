Viel fehlt den Glarner Curlern nicht mehr zu den Play-offs

von Rolf Hösli

Vier Punkte reichten dem Glarner Curling-Quartett an den Euro Super Series in Stirling (Schottland) für einen der acht Play-off-Plätze. Glarus erreichte zwar vier Punkte, weil aber gleich 14 der total 20 Teams in den Gruppenspielen vier oder mehr Punkte holten, musste das Steinspiel entscheiden.