Glarner Curler feiern in Norwegen ihren bisher grössten Erfolg

Nachdem Schottland die ersten beiden Turniere in Baden und Stirling (SCO) dominiert hatte, schlugen die Schweizer am Oslo-Cup zurück und feierten mit Glarus-Belvédère, Yannick Schwaller und Michael Brunner einen Dreifach-Sieg. Die Skandinavier folgten mit vier Teams dahinter: Magnus Ramsfjell (NO, 4.) Niklas Edin (SWE), Lukas Hoestmaelingen (NOR) und Fredrik Nymann (SWE, alle 5.) – zusammen mit Schottlands Kyle Waddell.