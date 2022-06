Bündner Sportnacht 2022: Alex Fiva ist Bündner Sportler des Jahres!

Doch zuerst wird die Drittplatzierte ausgezeichnet. Es ist Eishockeyspielerin Evelina Raselli. Den Preis von 2000 Franken wird ihr von Dario Cologna überweisen. Der Langlauf-Olympiasieger überreicht auch der zweitplatzierten Volleyballerin Fabiana Mottis den Preis. Sie erhält ein Preisgeld von 3000 Franken. Kurz vor der Verkündung des Bündner Sportler respektive der Bündner Sportlerin des Jahres ist die Spannung gross. Dann verkündet Dario Cologna den Namen. Es ist verdientermassen Alex Fiva. 10000 Franken Preisgeld sind ihm sicher.

Die Laudatio hält Dario Cologna.

Weltmeister war er schon, nun ist er auch Silbermedaillengewinner an Olympischen Spielen. Entsprechend logisch ist es, dass Alex Fiva der neue Bündner Sportler des Jahres ist und damit die letztjährige Gewinnerin Laurien van der Graaff ablöst. Lange war der mittlerweile 36-Jährige «nur» an den Weltcuprennen und in der Gesamtwertung stark unterwegs, seit vergangenem und diesem Jahr hat er auch herausgefunden, wie man an den Grossanlässen erfolgreich ist. Und die Lust am Skifahren ist trotz fortgeschrittenem Alter noch nicht erloschen. Vielleicht hilft auch die Auszeichnung zum Bündner Sportler des Jahres weiter, damit Fiva noch einige Jahre weitermacht. Vielleicht ja gar bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2026 in Mailand.