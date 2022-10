Big Air Chur mit 17 Schweizer Athletinnen und Athleten

Es war ein Auftakt nach Mass, wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt. Am letztjährigen Big-Air-Event vom Herbst 2021 in Chur katapultierte sich die Freeskierin Sarah Höfflin als Zweite aufs Podest. Tags darauf setzte Jonas Bösiger mit seinem ersten Weltcup-Sieg sogar noch einen drauf. Der Snowboarder stand als Führender nach zwei Durchgängen bereits vor seinem letzten Sprung fest und setzte mit einer Show-Einlage unter dem Jubel des Publikums dem Anlass die Krone auf.

Nach der Erfolgs-Premiere im letzten Jahr mit insgesamt 30'000 Besucherinnen und Besuchern geht der Big Air Chur nun in die zweite Runde und bildet auch in diesem Herbst den Auftakt zum Weltcup-Winter in den beiden Freestyle-Sportarten. Die Finals der Freeskier auf der Oberen Au in Chur steigen am Freitagabend ab 20.00 Uhr, jene der Snowboarderinnen am Samstag um die gleiche Zeit. Vorgängig finden auf dem 40 Meter hohen Stahlgerüst jeweils die Qualifikationen statt. Insgesamt wird an diesem Wochenende um ein Preisgeld von 110'000 Schweizer Franken gesprungen.