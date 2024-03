Frühzeitiges Saisonende: Elisa Gasparin verzichtet auf Rennen in Übersee

Elisa Gapsarin wird diese Saison keine Weltcups mehr bestreiten. Die 32-jährige Bündnerin verzichtet auf die beiden letzten Biathlon-Stationen in diesem Winter. «Ich habe mich dazu entschieden, nicht nach USA und Kanada für die letzten beiden Weltcups der Saison zu reisen», teilt sie in den sozialen Medien mit. Gasparin hadere seit längerem mit ihrer Form und brauche Erholung.

In diesem Winter bestritt die Biathletin 17 Weltcuprennen, zwei 4. Ränge – beide mit der Staffel – sowie ein 19. Platz in der Einzeldisziplin sind ihre besten Ergebnisse. Den Fokus will Gasparin während dieser Pause jedoch schon auf die kommende Saison setzten. «Mein Ziel ist es, nächstes Jahr bei der Heim WM mein bestes Biathlon zu zeigen und ich merke, dass ich dafür diese Auszeit brauche.»

Ab dem 8. März bestreiten die Biathletinnen und Biathleten in den USA je zwei Staffeln, zwei Sprintrennen und zwei Verfolgungen. Ab dem 14. März stehen dann in Kanada je zwei Sprintrennen, zwei Verfolgungen und zwei Massenstartrennen auf dem Programm.