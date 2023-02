Hurts oder Mahomes? Glarner tippen den Super-Bowl-Sieger

Das ABC des American Football



(Two Point) Conversion: Die Möglichkeit, nach einem Touchdown zwei weitere Punkte zu erzielen. Dabei muss erneut die Endzone erreicht werden – und zwar aus zwei Yards (ein Yard entspricht 1,1 Meter) Entfernung. Für einen getretenen Extrapoint gibt es nur einen Punkt.

Down: Das Team in Ballbesitz hat vier Versuche (Downs), um zehn Yards nach vorne zu kommen. Wenn das gelingt, gibt es vier neue Versuche

Endzone: Die Teams versuchen, den Ball in die Endzone des Gegners zu tragen oder ihn dort zu fangen. Für einen solchen Touchdown gibt es sechs Punkte.

Extrapoint: Nach einem Touchdown kann die angreifende Mannschaft mit einem Kick durch die Torstangen einen weiteren Punkt machen. Eine Conversion bringt sogar zwei Punkte.

Flag: Erkennen die Schiedsrichter eine Regelverletzung, werfen sie eine Flagge aufs Feld.

Fumble: Wenn der Ballträger das Ei fallen lässt – weil es aus der Hand rutscht oder geschlagen wird. Danach bekommt in der Regel der Gegner den Ball.

Field Goal: Kick durch die Torstangen. Dafür gibt es drei Punkte.

Interception: Der Gegner fängt den Ball ab und erhält seinerseits das Angriffsrecht.

Line of Scrimmage: Imaginäre Linie, auf der der Ball nach einer Unterbrechung liegt und wo aus das Spiel fortgesetzt wird.

Punt: Kick aus der Hand, meistens im vierten Down, weil neue vier Versuche unwahrscheinlich sind. Danach wechselt in der Regel das Angriffsrecht.

Quarterback: Spielmacher, der den Ball vom Center bekommt. Er übergibt ihn dem Running Back oder wirft ihn zu einem Receiver. Der Quarterback kann aber auch selbst laufen.

Running Back: Spieler, der von hinten kommt und den Ball möglichst weit nach vorne trägt. Er darf aber auch per Pass angespielt werden.

Tackle: Ist nur gegen den Ballträger erlaubt, der von der verteidigenden Mannschaft festgehalten oder zu Boden gebracht wird.

Tight End: Angriffsspieler, meist grösser und kräftiger als die Wide Receiver. Kann als Passempfänger oder als Blocker eingesetzt werden.

Touchdown: Ist sechs Punkte wert. Das angreifende Team trägt den Ball in die Endzone oder fängt ihn dort.

Wide Receiver: Schnelle und wendige Spieler, die geworfene Bälle fangen und möglichst weit nach vorne tragen sollen.