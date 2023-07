Die Glarus Orks spielen die beste Saison ihrer jungen Vereinsgeschichte

Die Orks sind Fabelwesen aus dem berühmtem Roman «Herr der Ringe» von John Ronald Reuel Tolkien. Diese Monster leben vorwiegend im Dunkeln in der Unterwelt. Aber in dieser Saison haben sich die Orks aus dem Dunkeln ins Licht erhoben, zumindest aus sportlicher Sicht. Die Glarus Orks wurden 2018 gegründet, und die am Wochenende abgelaufene Saison war erst die dritte Spielzeit in der Nationalliga C, der tiefsten Liga der Schweiz.