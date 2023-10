Calanda Broncos helfen nach: Liebe Swifties, so funktioniert American Football

Lange waren es nur Gerüchte, dass sich Taylor Swift und Travis Kelce auch wirklich trafen, bis die Sängerin vor einer Woche beim Kansas Heimspiel gegen Chicago zusammen mit seiner Mutter Donna Kelce das Stadion besuchte und sie anschliessend dieses zusammen mit dem Footballspieler verliess. Sind die Gerüchte also wahr? Eine Woche später beim Auswärtsspiel der Chiefs gegen die Jets sieht man Swift wieder auf den Rängen. Dass Taylor Swifts Anhänger sehr loyal sind und so ziemlich alles unterstützen, was die 33-Jährige macht, zeigt sich auch hier wieder. Die Zahlen sprechen für sich. Wie diverse Medien berichten, erhöhten sich die Verkaufszahlen des Kelce-Trikots um 400 Prozent und der Tight End gewann auf den Sozialen Medien über 300000 neue Follower.

Aber auch die NFL nutzt den Swift-Effekt für sich. So hat die Liga etwa auf X (ehemals Twitter) das Titelbild mit Portrait-Aufnahmen der 12-fachen Grammy-Gewinnerin geschmückt und ein «we had the best day with you today» dazugeschrieben. Auf Deutsch: «wir hatten den besten Tag heute mit dir», was ziemlich sicher auch an Swift gerichtet war.



Taylor Swift übernimmt also nicht nur die Musikindustrie mit ihrer höchst erfolgreichen «Eras Tour», sondern nun auch zusammen mit den «Swifties» die NFL. Da American Football aber nicht so einfach verständlich ist, liefern wir – zusammen mit den Calanda Broncos, dem amtierenden Schweizermeister aus Chur – gerne Nachhilfe.