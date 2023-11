Immer «on Fire»: Koni Müller hat auch den Glarner EC geprägt

Der Glarner EC feiert. Dazu hat er auch Grund. Schliesslich wird er 90 Jahre alt. Unter dem Motto «GEC on Fire» lädt der Verein am Samstag und Sonntag zu zahlreichen Jubiläumsaktivitäten in die GLKB-Arena nach Glarus ein. Der Mottoname «GEC on Fire» ist von den Organisatoren bewusst gewählt worden, soll sich dieser Anlass doch vom alljährlichen «GEC on Ice» abheben und bei den Leuten das Feuer ent­fachen – für den Glarner EC und den Besuch am Jubiläumsanlass. 90 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Da hat man viel erlebt. Das gilt für Menschen ebenso wie für Vereine und Organisationen.