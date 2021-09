Ehrgeizig und talentiert

Ligaübergreifend wünscht sich jeder Verein einen positiven Saisonstart. Beim EHC Arosa hat das seit dem Aufstieg in die MSL nie geklappt. 2019 verloren die Schanfigger in ihrem ersten Jahr in der dritthöchsten Spielklasse bei ihrer Premiere gegen Huttwil mit 2:4, im letzten Jahr gegen Wiki-Münsingen mit 2:3. Am Samstag kann das Team von Rolf Schrepfer wieder mit einem Heimspiel in die neue Saison starten. Erster Gegner ist wie vor zwölf Monaten das in Wichtrach beheimatete Wiki-Münsingen. Die Berner gehören zu den Klubs, die um den Ligaerhalt kämpfen dürften.