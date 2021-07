In der Heimat sind es die Fans, hier die Kollegen, die das Arbeiten erschweren

Wenn ich nicht gerade schlafe, esse oder an Wettkämpfen bin, befinde ich mich an den Olympischen Spielen in Tokio meistens im Main Press Center (MPC). Es ist neben Hotel, Wettkampfstätte und Busterminal noch immer der einzige Ort, an dem ich mich in diesen Pandemiezeiten aufhalten darf. Nur schon von aussen macht dieser riesige Komplex Eindruck, der den Medienschaffenden zur Verfügung steht. Ähnlich wie das Olympische Dorf für die Athletinnen und Athleten.