Spaziergängerin beobachtet Einbrecher in Malans und Polizei kann ihn festnehmen

Am Sonntag um 11.30 Uhr konnte eine Spaziergängerin einen Einbruch in ein Haus in Malans beobachten. Es war eine Alarmanlage, die sie auf den Einbruch aufmerksam machte und sie sah einen flüchtenden Mann, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Sofort alarmierte die Spaziergängerin die Kantonspolizei via der Notrufnummer 117.

Wie es heisst, nahmen mehrere Polizeipatrouillen die Suche nach dem Einbrecher im Gebiet Saga auf. Sie konnten den 35-Jährigen eine halbe Stunde nach dem Einbruch im nahen Wald festnehmen.

Einbrecher war zur Fahndung ausgeschrieben

Dem Mann werde vorgeworfen, sich gewaltsam Zugang zum Haus verschafft und daraus Wertsachen entwendet zu haben. Er war laut Mitteilung bereits wegen anderer Delikte zur Fahndung ausgeschrieben. Er wird an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt. (red)