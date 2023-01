Die Singvögel präsentieren ihr neues Album

Wie Dietrich erzählt, sitzen die Singvögel jeweils gemeinsam vor einem leeren Blatt Papier und überlegen sich den Text. In den zehn neuen Songs gehe es um verschiedene Charaktere – vom Lausbub bis hin zur Verträumten. «Die Freude an der Musik steht immer im Mittelpunkt», betont Dietrich. «Wenn wir den Kindern dadurch unsere Begeisterung weitergeben können, haben wir das Ziel erreicht.» So sammeln die Singvögel in Workshops erste Studio- und Bühnenerfahrungen und werden Teil einer professionellen Musikproduktion.



Die Singvögel haben im Churer Medienhaus einen Besuch abgestattet. Hier geht es zum Video, in welchem sie auch aus dem neuen Album vorsingen. Ebenfalls spricht Sandro Dietrich über die bevorstehende Konzertreihe: