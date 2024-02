Verfolgungsjagd auf Social Media: Italiens Fiskus probiert neue Wege bei der Steuerfahndung

Maurizio Leo, Vize­minister für Finanzen und Vertrauter von Regierungs­chefin Giorgia Meloni, hat schweres verbales Geschütz aufgefahren: «Die Steuerhinterziehung ist so schlimm wie der Terrorismus. Der Staat verliert dadurch jedes Jahr 80 bis 100 Milliarden Euro.» Das könne nicht so weitergehen, betonte der Vize­minister der Fratelli d’Italia und kündigte eine neue, durchaus kreativ anmutende Waffe gegen die Schummler an: Künftig würden die italienischen Steuerfahnder auch die Profile der sozialen Medien überprüfen.