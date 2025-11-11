Raffaele Palladino neuer Trainer von Atalanta

Der italienische Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo setzt als Nachfolger des entlassenen Trainers Ivan Juric auf den früheren italienischen Nationalspieler Raffaele Palladino.

Der 41-Jährige Palladino unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Bergamasken bekannt gaben.

Juric war bei Atalanta erst im letzten Sommer auf Gian Piero Gasperini gefolgt. Dieser hatte das Team neun Jahre lang sehr erfolgreich betreut und 2024 die Europa League gewonnen.