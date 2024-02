Playmobil nimmt Erwachsene ins Visier

Der dänische Weltmarktführer Lego macht das schon viel länger. Stets mit vielen Tausend Steinen, mit denen zum Beispiel die Titanic oder der Eiffelturm nachgebaut werden können, richtet sich die Marke gezielt an die Altersgruppe 18 plus. Statt auf Lego und andere Konkurrenten zu schauen, wolle er aber mehr an den Stärken von Playmobil arbeiten. Den Playmobilrekord hält eine Sonderfigur: Martin Luther verkaufte sich bisher 1,2 Millionen Mal weltweit. Und an diesen Erfolg will Kurter anknüpfen. Künftig werde es Sammelfiguren von verschiedenen Prominenten geben, sagt er. Welche, wollte er noch nicht verraten.