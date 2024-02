Preiswahnsinn in Paris: SUV müssen 18 Euro pro Parkstunde blechen

Die Stadt Paris wird die Parkiertarife für schwere Personenwagen massiv verteuern. In einer Volksbefragung billigten am Sonntag 54,55 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner das Projekt der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Demnach soll ein Parkplatz für SUV (Sport Utility Vehicles) und ähnliche Fahrzeuge in der Innenstadt nicht mehr 6 Euro, sondern 18 Euro pro Stunde kosten; in den Randbezirken werden es 12 Euro sein. Wer zum Beispiel sechs Stunden im Louvre-Museum verweilen will, zahlt für das Parkieren mit einem SUV neu 225 Euro.