Linus Omark verlässt Lugano
11.11.25 - 16:23 Uhr
Schweiz & Welt
Linus Omark verlässt den HC Lugano nach wenigen Wochen bereits wieder, wie die Tessiner mitteilen.
Der 38-jährige Schwede hatte im September einen Vertrag bis zum 1. November unterschrieben. Auf eine Verlängerung des Engagements verzichtet er aus familiären Gründen.
In 15 National-League-Spielen gelangen Omark, der in der Schweiz auch schon für Zug und Genève-Servette gespielt hatte, 11 Skorerpunkte.
