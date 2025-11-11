Linus Omark verlässt Lugano

Linus Omark verlässt den HC Lugano nach wenigen Wochen bereits wieder, wie die Tessiner mitteilen.

Der 38-jährige Schwede hatte im September einen Vertrag bis zum 1. November unterschrieben. Auf eine Verlängerung des Engagements verzichtet er aus familiären Gründen.

In 15 National-League-Spielen gelangen Omark, der in der Schweiz auch schon für Zug und Genève-Servette gespielt hatte, 11 Skorerpunkte.