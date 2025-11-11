Jabeur erwartet ihr erstes Kind

Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur gibt via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Im April erwartet die 31-jährige Tunesierin einen Jungen.

Im Juli hatte die ehemalige Weltranglistenzweite nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren eine Auszeit genommen. Nun verzögert sich ihr Comeback.

Jabeurs grösste Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2022 und 2023 erreichte sie in Wimbledon den Final, 2022 stand sie am US Open im Endspiel. Ihr letztes Spiel bestritt sie Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der 1. Runde aufgeben musste. Aktuell belegt Jabeur Platz 79 in der WTA-Weltrangliste.