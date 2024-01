Der Iran pfeift seine Hilfstruppen zurück

Kurz nachdem US-Präsident Joe Biden erklärt hatte, dass er über Ziel, Art und Dauer amerikanischer Militärschläge als Antwort für den Angriff auf Tower 22 entschieden habe, meldete sich Kata’ib Hisbollah zu Wort. «Wir setzen militärische und geheimdienstliche Operationen gegen die Besatzungstruppen aus», so die Miliz. Begründet wurde dies mit Bitten der irakischen Regierung in Bagdad. Kata’ib Hisbollah liess aber durchblicken, dass sie von ihren Herren in Teheran ins Gebet genommen wurde und dass sie sich deren Befehl nur widerwillig fügt. «Die Brüder im Iran verstehen nicht, wie wir unseren Heiligen Krieg führen und wenden sich nicht zum ersten Mal gegen Eskalationen beim Kampf gegen amerikanische Truppen im Irak und in Syrien», prangert die Miliz an.