Grossbritannien kapselt sich weiter ab

von Sascha Zastiral

Stehen die Menschen in Grossbritannien wegen des Brexits bald wieder vor leeren Supermarktregalen? Neu wäre das Szenario nicht: Als im Sommer des Jahres 2021 wegen der Covidpandemie und wegen des EU-Austritts 100 000 LKW-Fahrer fehlten, kam es zu schweren Engpässen. Landesweit blieben in vielen Geschäften ganze Reihen von Regalen leer. An vielen Tankstellen wurde das Benzin knapp. Es herrschte Krisenstimmung. Zwar gab es damals auch auf dem europäischen Festland Probleme im Einzelhandel. Die neu geschaffenen Hürden beim grenzüberschreitenden Handel, eine Folge des Brexits, haben die Lage in Grossbritannien damals aber zweifellos verschärft. Entsprechend gross war die Häme aus dem Ausland.