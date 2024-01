Zu den Huthis im «glücklichen Arabien»

Nun, da die EU eine Mission gegen den Beschuss der ­essenziellen Schifffahrtsroute durch die Huthis plant, fliege ich spontan an die jemenitische Grenze. Ich wähle die am dichtesten bevölkerte Provinz Saudi-Arabiens, Dschasan/Gizan/Jazan. Das Gebiet wird im Französischen «l’Arabie heureuse» nennt, das glückliche Arabien, weil «mehr Regen, mehr Grün, mehr Jemen», es wurde einst auch vom Jemen beansprucht. Mich zieht besonders der Fajfa-Berg an, der auf Fotos aussieht wie eine sich über Hunderte steile Terrassen in den Himmel hineinrankende Oase.