Bei Trump vs. Haley gehts in New Hampshire um die Wurst

Der Rückzug von Ron DeSantis gibt Nikki Haley die Chance, bei den Vorwahlen der Republikaner Anti-Trump-Stimmen zu bündeln. Die Chance ist minim – und sie muss sie jetzt in New Hampshire packen.

Thomas J. Spang

Schweiz & Welt

Ron DeSantis hat seiner Konkurrentin Nikki Haley mit dem Rückzug seiner Kandidatur einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Das Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner ist ab diesem Dienstag nur noch ein Duell. Ein Duell mit klaren Konturen: Der 77-jährige Ex-Präsident Donald Trump wird von einer 25 Jahre jüngeren, aus einer Sikh-Familie stammenden Frau herausgefordert.