Trump-Anhänger verteufeln Superstar Taylor Swift

Vor dem Super-Bowl-Finale in Las Vegas am 11. Februar schrillten in der MAGA-Welt alle Alarmglocken auf. Die Strategen in Trumps Wahlkampfteam sind besorgt über den möglichen Einfluss Swifts auf ihre Fans. Jüngstes Beispiel: Nach einem Aufruf auf Instagram, sich zum Wählen zu registrieren, brachen bei «Vote.org» vorübergehend die Server zusammen. Der Dienst verzeichnete allein 35 000 Registrierungen an einem Tag. Das Magazin «Rolling Stone» berichtet, Trump und seine Berater hätten Swift den «Heiligen Krieg» erklärt. Es gehe darum, ihren Einfluss auf die Heerscharen an treuen «Swifties» zu neutralisieren, bevor sie Biden für seine Wiederwahl offiziell unterstütze.