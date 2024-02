Neues Verfassungsgericht spaltet Polen

von Jens Mattern

In Polen steht die entscheidende Auseinandersetzung über den Umbau des Rechtsstaats an: Diese Woche soll das Verfassungsgericht reformiert werden. Polens Regierungschef Donald Tusk sieht so den Anfang von der «Entpolitisierung des Rechtswesens» gemacht. Staatspräsident Andrzej Duda spricht hingegen von einem «Anschlag» gegen die Institution.