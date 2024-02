Nur Reiche können sich die Freiheit leisten

In den ersten Wochen des Krieges begannen mehrere Tausende Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass, den Gazastreifen zu verlassen. Auch ein kleiner Teil der vielen Verletzten konnten zudem zur ärztlichen Behandlung raus. Hunderttausende sind in dem Gebiet weiter zwischen Trümmern oder in Notunterkünften gefangen. 1,7 Millionen wurden innerhalb Gazas vertrieben. Weil der Küstenstreifen abgeriegelt ist, strömen sie vom Norden in den Süden oder zurück. «Mein Vater ist ein Geschäftsmann und hat gute Beziehungen zu ägyptischen Behörden, aber sie konnten uns nicht helfen», erzählt eine junge Frau. Grauenvolle Nächte habe die Familie in der Stadt Gaza durchstehen müssen. «Wir dachten, wir würden niemals überleben», sagt die 29-Jährige. Der Vater entschied schliesslich, 7000 Dollar für jeden in der achtköpfigen Familie zu zahlen. Das viele Geld bedeutet aber noch längst nicht, dass es mit der Ausreise auch klappt. Ein in Gaza lebender Mann sagt, er habe vor etwa vier Wochen 8000 US-Dollar bezahlt – und warte immer noch. «Es ist ein hoher Preis, aber wir haben keine andere Chance, um dem Tod zu entkommen», so der 35-Jährige.