Atalanta Bergamo entlässt Trainer Juric

Atalanta Bergamo entlässt den kroatischen Trainer Ivan Juric.

Der letztjährige Sieger der Europa League hat keine der letzten sieben Partien in der Serie A gewonnen und belegt lediglich den 13. Tabellenplatz. Der 50-jährige Juric übernahm erst im vergangenen Juni die Nachfolge von Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini, der nach der nach neun Jahren bei Atalanta zur AS Roma wechselte. Für Juric war es die dritte Entlassung innerhalb eines Jahres.