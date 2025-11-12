Ambri-Piotta verpflichtet langjährigen KHL-Verteidiger

Ambri-Piotta vermeldet den Zuzug des slowakischen Verteidigers Michal Cajkovsky. Der 33-Jährige unterschreibt bei den Leventinern einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Michal Cajkovsky spielte die letzten acht Saisons in der KHL, war zuletzt aber vertragslos. Mit der Slowakei nahm er an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. 2022 in Peking gewann er Olympia-Bronze.