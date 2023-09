Schwalben sterben wegen abrupten Wetterumschwüngen

In Felsberg, Haldenstein und wahrscheinlich auch in anderen Regionen der Südostschweiz wurden in den letzten Tagen vermehrt tote Schwalben gefunden. Dabei handelt es sich um ein interessantes Phänomen, wie der Vogelexperte Christoph Meier-Zwicky erklärt: «Im Moment findet ein intensiver Vogelzug von Insektenfressern in Richtung Afrika statt. Plötzlich wurden die Tiere in den letzten beiden Wochen abrupt von schlechtem, kaltem Wetter mit viel Regen überrascht und konnten nicht mehr weiterfliegen. Darauf sind manche tödlich verunglückt.»