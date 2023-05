Bündner Kunst satt: Die neue Sala Capauliana im Churer Sennhof

Noch ist es nicht auf Anhieb ersichtlich, wo denn nun quasi das zweite «Bündner Kunstmuseum» in Chur zu finden ist. Im Sennhof, dem zum neuen Altstadtquartier umgewandelten Gefängnis sind überall Handwerker zugange, welche die letzten Arbeiten vor dem grossen Eröffnungsfest am übernächsten Wochenende erledigen. Das furchterregende Eisentor, das künftig hoffentlich nicht mehr hinter den Ankömmlingen ins Schloss fällt, verwehrt derzeit noch den Blick in den hübsch gestalteten Innenhof.