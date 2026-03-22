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Dank überragendem Aeschlimann und Knak-Tor: HCD feiert Mini-Sieg in Zug

Wer die Tore nicht macht… Der HC Davos feiert in Zug den zweiten Sieg in den Viertelfinals. Dank eines überragenden Aeschlimann, eines Knak-Tors und dank der Ineffizienz des Gegners.

Roman
Michel
22.03.26 - 18:54 Uhr
Regionalsport
Einziger Jubel: Das 1:0 von Knak entscheidet die Partie.
Einziger Jubel: Das 1:0 von Knak entscheidet die Partie.
Bild: Urs Flüeler / Keystone
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