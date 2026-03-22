Dank überragendem Aeschlimann und Knak-Tor: HCD feiert Mini-Sieg in Zug
Wer die Tore nicht macht… Der HC Davos feiert in Zug den zweiten Sieg in den Viertelfinals. Dank eines überragenden Aeschlimann, eines Knak-Tors und dank der Ineffizienz des Gegners.
Wer die Tore nicht macht… Der HC Davos feiert in Zug den zweiten Sieg in den Viertelfinals. Dank eines überragenden Aeschlimann, eines Knak-Tors und dank der Ineffizienz des Gegners.
22.03.26 - 18:54 Uhr
Regionalsport
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