Schnee, Sonne und Mister Schweiz - die besten Bilder vom Swiss Snow Walk & Run Arosa

20 Jahre Swiss Snow Walk & Run in Arosa. Da strahlt auch Petrus. Und wie. Bei Traumbedingungen starteten am Samstag 1165 Läuferinnen und Läufer aus 13 Ländern zum Jubiläumslauf.

Für die kurioseste Geschichte sorgte dabei Marco Wildhaber, Sieger des Weisshorn Speed über elf Kilometer und 1031 Steigungsmeter. Der Athlet aus Thusis gewann in 1:11.06 Stunden. Dies notabene nicht einmal 16 Stunden nach der Teilnahme an einem Vertical Race der Skitourenläufer in Klosters über 3,3 Kilometer und 500 Höhenmeter. Auch dort stand Wildhaber zuoberst auf dem Podest. «Noch selten war es so gut zum Laufen», so Wildhaber, der nunmehr zum 13. Mal am Swiss Snow Walk & Run startete. Auf Rang 3 klassierte sich mit dem Glarner André Reithebuch der Mister Schweiz von 2009.

Bei den Frauen siegte die Winterthurerin Gessica Gambaro. Die Multisportlerin aus Winterthur, die im Sommerhalbjahr Triathlons über die Olympische Distanz wie auch (Halb-)Ironman bestreitet und sich im Winter dem Langlaufen verschrieben hat, siegte in knapp eineinhalb Stunden.

Auszug aus der Rangliste

«10 Meilen»-Weisshorn Trail

Männer: 1. Florian Kliebens (Trogen) 1:32:00. 2. Thomas Reinthaler (Chur) 3:11 zurück. 3. Arnold Aemisegger (FL-Triesenberg) 4:44. 4. Andreas Kälin (Wollerau) 6:50. 5. Philipp Gubler (Fontnas) 8:23. 6. Giancarlo Sax (Spiez) 8:32. 7. Jonas Brütsch (Aarau) 9:09. 8. Benjamin Müller (Frauenfeld) 10:20. 9. Dominik Muoth (Oberentfelden) 12:38. 10. Maarten Verhelst (Baar) 13:33. – Frauen: 1. Andrea Vlasakova (Aeschi bei Spiez) 2:01:27. 2. Maja Ris (Studen BE) 0:54. 3. Fabienne Sarah Grob (Elsau) 3:04. 4. Tessa Caspers (Chur) 4:57. 5. Sabrina Degonda (Rabius) 6:28.

Weisshorn Speed

Männer: 1. Marco Wildhaber (Thusis) 1:11:06. 2. Flurin Brändli (Malans) 8:10. 3. André Reithebuch (Sool) 11:17. 4. Antonio Santos (Birmensdorf) 15:27. 5. Michael Epp (Altshausen) 16:37. – Frauen: 1. Gessica Gambaro (Winterthur) 1:28:04. 2. Annina Gmür (Birmensdorf) 15:47. 3. Martina Zürcher (Frauenfeld) 16:37.

Halbmarathon

Männer: 1. Jack Wood (St. Gallen) 1:29:07. 2. Nuno Marques (Berikon) 3:14. 3. Ivan Anton (Konolfingen) 7:37. 4. Nil Berenguer (Zürich) 7:42. 5. Joos Asche (Zürich) 8:49. 6. René Eisenring (Oberuzwil) 10:21. 7. Edward Pilkington (Bättwil-Flüh) 14:15. 8. Julian Sturm (Wollerau) 14:45. 9. Fabian Stauber (Wettingen) 15:08. 10. Nikolaus Steinauer (Uster) 15:38. – Frauen: 1. Constantina Künzle (Dörflingen) 1:44:14. 2. Kinga Bazan (Uster) 3:23. 3. Victoria Dändliker (Zürich) 4:12. 4. Yvonne Vissers (Thun) 5:08. 5. Millie Hindle (St. Gallen) 5:36.

Langdistanz

Männer: 1. Olivier Schild (Köniz) 53:28. 2. David Novak (Basel) 0:05. 3. Diego Frey (Bonaduz) 1:45. 4. Beat Jann (Klosters) 2:29. 5. Christian Senn (Seuzach) 3:22. – Frauen: 1. Sabina Bigger (Klosters) 56:14. 2. Fabienne Bichsel (Berneck) 7:45. 3. Regula Willi (Wangs) 9:03.

Kurzdistanz

Männer: 1. Raffael Brandenberger (Basadingen) 26:34. 2. Thomas Bürgi (Goldau) 0:11. 3. Severin Heeb (Häggenschwil) 1:25. 4. Roman Eckert (Beringen) 2:22. 5. Noé Capol (Trimmis) 5:05. – Frauen: 1. Leona Turi (Basel) 25:27. 2. Lucia Steinauer (Uster) 5:24. 3. Verena Hurst (Naters) 6:11.