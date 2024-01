Aufgelöste Flury, glücklicher Fiva und zwei Jungspunde – diese Geschichten gaben zu reden

Emotional ist der Post, den Jasmine Flury am frühen Sonntagabend auf ihrem Instagramprofil veröffentlicht. Zum Text stellt sie ein Bild, das die beleuchtete Strecke in Cortina d'Ampezzo in der Nacht zeigt. Grund für ihre emotionale Botschaft sind die vielen Stürze, die sich in den zwei Abfahrten und dem Super-G am Wochenende ereignen. Unter den Sturzopfern sind auch diverse Schweizerinnen. Corinne Suter und Joana Hählen verletzen sich dabei schwer und ziehen sich je einen Kreuzbandriss zu.