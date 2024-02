Sechs Behauptungen zum White Turf in St. Moritz: Was ist wahr, was nicht?

Pferderennsport auf Eis und Schnee? Das gibts in St. ​Moritz zu sehen. Weshalb die Pferde nicht stürzen, woher die Fans anreisen und wer das letzte Wort hat? Rennleiter Dennis Schiergen gibt Auskunft.

Stefan Salzmann

Regionalsport

An den nächsten drei Sonntagen findet wieder das White Turf im Engadin statt. Auf dem zugefrorenen St. ​Moritzersee kommt es zu diversen Pferderennen in unterschiedlichsten Disziplinen. Nachfolgend reagiert Dennis Schiergen, Rennleiter am White Turf, auf sechs nicht wirklich ernst gemeinte Behauptungen.