Lacher garantiert: Cabaret-Duo Divertimento macht Nino Schurter fit

Zum elften Mal könnte Nino Schurter an der WM in Andorra Gold im Einzel gewinnen. Doch dafür muss jedes Puzzleteil zusammenpassen. Das wissen auch die beiden Komiker Manu Burkart und Jonny Fischer von Divertimento - und statten dem Mountainbikestar im Höhentraining auf dem Bernina kurzerhand einen Besuch ab.

Fischer erkennt sofort ein Manko in Schurters Fahrstil. «Ich habe eine leichte Kurvenlage gesehen», so der Comedian. Kurzerhand montiert er deshalb Stützräder an Schurters Bike. Zur Geheimwaffe sollen zwei Raketen werden, die Divertimento am hinteren Teil des Velos montieren.

Klar muss Schurter für die Titelkämpfe in Andorra auch ausgeruht sein. Und erhält deshalb eine umfassende Welness-Behandlung der Gäste. Inklusive Gesichtsmaske und Fussbad.