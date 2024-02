Zukünftiger Nationalspieler bleibt Chur Unihockey erhalten

In den vergangenen Jahren hat er sich in der Churer Defensive zu einem unverzichtbaren Wert entwickelt. Eines seiner Markenzeichen? Seine Rushes aus der Defensive heraus, mit denen er auch in der Offensive für Gefahr sorgen kann. Wie die Verantwortlichen von Chur Unihockey auf Instagram mitteilen, ist man froh, dass man mit dem Churer Eigengewächs verlängern konnte.