Unihockeyspielerin Walser vor Duell mit Piranha Chur: Sie hat ihren Traum doch noch verwirklicht

36 Sekunden. So wenig Zeit benötigte Noemi Walser, um in der Nationalliga A anzukommen. Die 23-Jährige aus Seewis brauchte keine Minute, um im ersten Unihockey-Saisonspiel ihren UHC Laupen gegen Bern Burgdorf in Führung zu schiessen. Sie war damit die erste Torschützin der laufenden Meisterschaft bei den Frauen. Um zu verstehen, weshalb dies erwähnenswert ist, muss man die Geschichte der jungen Sportlerin kennen.