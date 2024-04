Titelverteidigung geglückt: Blau-Gelb Cazis ist zum fünften Mal Schweizermeister

Der bislang letzte Schweizermeister auf dem Kleinfeld ist auch der neue. Einmal mehr sichert sich Blau-Gelb Cazis den Titel auf dem Kleinfeld. Die mit diversen ehemaligen NLA-Spielern gespickte Mannschaft setzte sich in drei Finalspielen gegen Gossau (ZH) durch. Schon im Vorjahr hatten die Zürcher das Nachsehen, verloren damals aber beide Partien. Dieses Mal konnten sie sich nach der Auftaktniederlage (12:13 nach Verlängerung) mit demselben Resultat am Samstag durchsetzen und in Landquart ein Entscheidungsspiel erzwingen. In diesem liessen die routinierten Bündner am Sonntagnachmittag aber nichts anbrennen und siegten mit 14:6.