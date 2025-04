Schwierige Aufgabe: Dieser Schwede muss den besten Churer Ausländer aller Zeiten ersetzen

Sportchef Sascha Eichelberger freut sich auf den neuen, ausländischen Verstärkungsspieler. Er lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Fredi ist eine sehr gute Persönlichkeit, welche das Herz am richtigen Fleck hat. Zudem hat er uns in den Gesprächen überzeugt, dass er top motiviert ist ein neues Kapitel in seiner Karriere zu öffnen. Dabei wird er uns auch als Hilfstrainer auf den Nachwuchsstufen zur Verfügung stehen und unseren Verein somit auf der ganzen Breite unterstützen.»

Petersson selbst sagt dazu: «Ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer in Chur. Seit den ersten Gesprächen bin ich sehr überzeugt vom Verein und den Projekten. Sie haben klare Ziele und Visionen für die Zukunft, um mit den eigenen Nachwuchsspielern eine gute Mannschaft aufzubauen. Ich freue mich darauf, die Fans in der neuen Halle Fortuna zu sehen, wo wir eine magische Atmosphäre schaffen werden. Ich kann es kaum erwarten, mein neues Kapitel aufzuschlagen und so viele Tore wie möglich mit dem Team und den Fans feiern zu können.»