Vor entscheidendem Wochenende: Den drei Bündner Unihockeyklubs läuft es mehr schlecht als recht
Sowohl Alligator Malans als auch die beiden Fanionteams von Floorball Chur United kassieren am Wochenende Niederlagen. Keinem der drei Teams läuft es rund. Dabei kommt es am Sonntag im Cup zu wichtigen Partien.
17.11.25 - 11:15 Uhr
Regionalsport
