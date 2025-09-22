Erster Saisonsieg: Churer Unihockeyspielerinnen siegen zu Hause, Männerteam muss zweite Niederlage hinnehmen
Am Wochenende bestritt die Teams von Floorball Chur United ihre zweiten Saisonspiele. Während die Männer erneut verloren, feierten die Frauen den ersten Sieg der Saison.
22.09.25 - 08:06 Uhr
Regionalsport
