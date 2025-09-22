×

Erster Saisonsieg: Churer Unihockeyspielerinnen siegen zu Hause, Männerteam muss zweite Niederlage hinnehmen

Am Wochenende bestritt die Teams von Floorball Chur United ihre zweiten Saisonspiele. Während die Männer erneut verloren, feierten die Frauen den ersten Sieg der Saison.

Annick
Vogt
22.09.25 - 08:06 Uhr
Regionalsport
Erster Saisonsieg: Die Spielerinnen von Floorball Chur United gewinnen am Wochenende gegen Bern.
Bild: Claudio Godenzi
