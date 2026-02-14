Die achte Niederlage in Serie ist die eine zu viel: Malanser Play-off-Träume sind ausgeträumt
Zwei Spiele vor Ende der Qualifikation kann Alligator Malans die Play-offs nicht mehr erreichen. Ab sofort geht es darum, sich bestmöglich auf die Play-outs vorzubereiten.
14.02.26 - 19:22 Uhr
Regionalsport
